Император Японии пока у власти

2017-10-20 11:20 | www.oxu.az | 5

Правительство Японии официально опровергло в пятницу информацию о том, что нынешний император страны Акихито отречется от престола в конце марта 2019 года, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заинтересованные ведомства продолжают изучение этого вопроса, - сказал он. - Мы приложим все силы к тому, чтобы отречение прошло гладко и без задержек", - сказал в заявлении генсек кабинета.

Он также опроверг сообщение о том, что вскоре будет созвано совещание членов императорской семьи для определения времени ухода нынешнего императора на покой.

Ранее сообщалось, что отречение императора Акихито от престола состоится в конце марта 2019 года.

Н.Г.