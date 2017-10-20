В Баку работник муниципалитета арестован за наркотики

2017-10-20 11:24 | www.oxu.az | 5

В Баку работника муниципалитета арестовали за наркотики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

Сотрудник муниципалитета поселка Говсаны Сураханского района Р.Г. 1979 г.р. был задержан сотрудниками Управления полиции Сураханского района за незаконное хранение наркотических средств.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный употребляет наркотики. Р.Г. был обвинен по статье 206 Кодекса административных правонарушений и решением Сураханского районного суда арестован на 1 месяц в административном порядке.

Отметим, что тесть Р.Г. занимает высокую должность в Исполнительной власти Сураханского района.

Э.А.

