Правительство ужесточает политику заимствований

2017-10-20 14:45 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год. Согласно документу, в статистику по заимствованиям включены прямые обязательства государства и условные обязательства по кредитам, привлеченным под государственную гарантию.

Кроме этого, Минфин снизил на 2018 год лимиты по внутренним и внешним заимствованиям. В частности, лимит внутренних заимствований на 2018 год предусмотрен в 0,7 млрд. манатов (–30%), лимит внешних заимствований – 1 млрд. манатов (–77,8%). Правительство Азербайджана в госбюджете на 2018 год установило максимальный лимит на предоставление государственных гарантий в течение года в размере 4 млрд. манатов (-60%).