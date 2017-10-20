На обеспечение природным газом вынужденных переселенцев выделено 50,5 млн. манатов

2017-10-20 15:10 | www.apa.az | 4

Увеличиваются средства, выделенные для решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в проекте Госбюджета на 2018 год.

В проекте Госбюджета на следующий год на мероприятия по обеспечению социальной защиты беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе на капремонт более 850 построек, где поселились вынужденные переселенцы, коммунальные услуги посредством Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами планируется выделить 245 млн. манатов (по сравнению с прошлым годом на 50,5 млн. манатов или на 26% больше), а 4,9 миллиона манатов – на реализацию проектов в сфере социального обеспечения.

На применение потребительских норм и лимитов, установленных для вынужденных переселенцев в местах их компактного проживания, где невозможно в индивидуальном порядке установить и технически эксплуатировать счетчики для определения единого пособия по оплате коммунальных услуг беженцев и вынужденных переселенцев, а также для обеспечения природным газом из бюджета на следующий год планируется выделить 50,5 миллиона манатов.