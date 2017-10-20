Министр энергетики: Надо провести реформы

2017-10-20 11:28 | www.oxu.az | 4

«Необходимость в изменениях и реформах есть всегда».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал министр энергетики Первиз Шахбазов.

«Сегодня в мире имеются вызовы во многих областях, в том числе в области энергетики. Чтобы отвечать на эти вызовы и в ногу с динамично развивающимся миром, всегда есть необходимость в изменениях и реформах. Перед нами поставлены конкретные цели. Если на этом пути будут нужны изменения и реформы, то, несомненно, мы их осуществим», - подчеркнул министр.

Э.А.

