Азербайджан предложил арабским странам создать совместные инвестиционные фонды

2017-10-20 11:32 | www.oxu.az | 4

«Существует большой потенциал для развития экономических связей между Азербайджаном и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако эти возможности недостаточно используются».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев в ходе бизнес-форума Азербайджан - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Министр отметил, что товарооборот между Азербайджаном и странами Совета в 2016 году достиг 86 млн долларов.

По его словам, объем товарооборота в годовом сравнении удвоился до 40 млн долларов в течение восьми месяцев 2017 года:

«Однако это низкий базовый показатель, учитывая, что в странах Персидского залива проживает более 45 млн человек, а ВВП равно 1,36 трлн долларов».

Ш. Мустафаев также сообщил, что страны Персидского залива инвестировали в Азербайджан в общей сложности 1,3 млрд долларов:

«Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн являются лидерами по объему инвестиций. В свою очередь Азербайджан инвестировал 300 млн долларов в страны Персидского залива. Сейчас в Азербайджане функционирует 280 компаний из Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии».

Министр дал подробную информацию о политической стабильности в Азербайджане, создании благоприятных условий для инвестиций в экономику страны. В то же время Ш. Мустафаев предложил странам залива совместный выход на рынки третьих стран.

Э.А.

