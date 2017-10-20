В Азербайджане выпускные экзамены по новой модели будут проводиться один, приемные экзамены – несколько раз

2017-10-20 15:20 | www.apa.az | 0

«Согласно новой экзаменационной модели, абитуриенты смогут принять участие в конкурсе по приему в высшие учебные заведения на основании суммарного количества баллов, набранных на выпускных и приемных экзаменах. Сообщить о графиках выпускных и приемных экзаменов, которые будут проведены через два года, сейчас невозможно».

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она сказала, что согласно новой модели выпускные экзамены, как и раньше, будут проводиться раз в год. Однако абитуриентам будет предоставлена возможность участвовать в приемных экзаменах несколько раз.

М.Аббасзаде отметила, что графики выпускных и приемных экзаменов в 2019 году будут объявлены в начале года.