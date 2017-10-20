Сергей Лавров встретился с генсеком Совета Европы

2017-10-20 15:32 | www.apa.az | 3

В Москве состоялась встреча между министром иностранных дел России Сереем Лавровым и генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом.

Как сообщает московский корреспондент АПА, для медиа была открыта только протокольная часть встречи.

С. Лавров сказал, что на встрече они обсудят комплексные вопросы в связи с взаимодействием между Россией и СЕ: «Мы всегда рассматривали СЕ как независимую и уникальную организацию Европы. Так будет и впредь. Своим уникальным конвенционным механизмом СЕ обеспечивает гуманитарное и правовое единство. Мне кажется, что значимость СЕ в нынешней ситуации, то есть в ситуации, когда страны Европы сталкиваются с проблемами, становится еще больше. Это проблемы мигрантов, прав меньшинств в Европе, а также экстремистские настроения, в том числе рост неонацистских тенденций и религиозной нетерпимости».

С. Лавров выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в ПАСЕ ситуацией вокруг России, дискриминацией депутатов: «Мы ценим ваши усилия по решению этой проблемы. Уверен, что на встрече с руководителями обеих палат парламента вы обсуждали этот вопрос».

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что намерен обсудить с ним, как вернуть в ПАСЕ российскую делегацию: «Я здесь для того, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе вопрос о том, как мы можем вернуть парламентскую делегацию России в ПАСЕ».