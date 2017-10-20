До применения новой модели экзаменов будут проведены испытательные и мониторинговые экзамены

2017-10-20 15:49 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в связи с новой моделью проведения экзаменов ГЭЦ и рабочая группа Минобразования постоянно проводят заседания.

М.Аббасзаде отметила, что в среду было проведено первое подобное заседание: «На следующей неделе будут проведены такие заседания на уровне экспертов. Также планируется провести испытательные экзамены для учащихся X классов. До применения новых экзаменационных моделей несколько раз будут проведены испытательные и мониторинговые экзамены, сейчас мы изучаем, на каком уровне находятся знания учащихся X классов, разрабатываем вопросы, которые сможем задать им в XI классе».