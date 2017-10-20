Глава Роскино рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

2017-10-20 11:36 | www.oxu.az | 3

Глава Роскино, телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала изданию The Hollywood Reporter о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам Мцитуридзе, первый раз она встретила Вайнштейна на Берлинском кинофестивале в 2003 году — это произошло в отеле, где она брала интервью у Джорджа Клуни. После интервью Вайнштейн пригласил ее пообедать у себя в номере; он добавил, что любит русскую культуру и его предки жили в России.

Мцитуридзе вспоминает, что с иронией ответила ему, что это честь для нее, но «ее бойфренду может не понравиться их культурный тет-а-тет». На это Вайнштейн ответил: «Ты что, не понимаешь меня?» и дал ей свой номер телефона.

Год спустя на Венецианском кинофестивале Вайнштейн снова пригласил ее к себе в номер, чтобы поговорить о работе с современными российскими писателями. Она отказалась, но «дипломатично», как сказано в публикации, назначила ему встречу в кафе в отеле Excelsior.

На встречу вместо Вайнштейна пришел его ассистент; он сказал, что продюсер плохо себя чувствует, и попросил вместе с ним подняться к тому в номер. Мцитуридзе вспоминает, что согласилась пойти из-за присутствия ассистента, однако когда они пришли в номер, он сразу ушел; в комнате был накрыт стол для двоих.

По словам Мцитуридзе, в номере она «встала как вкопанная», потому что «известный продюсер, к которому она пришла поговорить о современных российских писателях, был в халате». Вайнштейн сказал ей, что «ждал массажистку, но она опаздывает», что «они могут повеселиться и без нее», и предложил ей «расслабиться». «Тебе понравится, я в этом гуру. Ты никогда не встречала такого мужчину, как я», - сказал он.

По воспоминаниям Мцитуридзе, ее «как в плохом фильме» спас официант, который принес в комнату лед для шампанского и вошел без стука. Воспользовавшись этим моментом, она убежала.

В дальнейшем, по словам гендиректора Роскино, она пыталась избегать встреч с Вайнштейном, но в 2014 или 2015 году они снова пересеклись — на Каннском фестивале. Она вспоминает, что не знала, как себя вести, и была очень расстроена, «но Харви, как будто ничего не случилось, поцеловал мне руку и сказал тихо: «Даже не думай кому-то что-то говорить. Забудь обо всем. Будь умной девочкой».

А.С.

