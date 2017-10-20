Вырос экспорт автомобилей в Азербайджан

2017-10-20 11:40 | www.oxu.az | 4

За 9 месяцев текущего года в страну было импортировано 6643 транспортных средства различного назначения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, импорт транспортных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 70,1%.

За отчетный период было импортировано 5783 легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, 670 моторных транспортных средств для перевозки грузов. Эти показатели выше в годовом сравнении на 70,6% и 76,8% соответственно.

Л.А.

