Президент Ильхам Алиев принял участие в IX саммите ОЭС D-8 в Стамбуле (ФОТО)

2017-10-20 15:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Стамбуле под девизом «Расширение возможностей путем сотрудничества» прошел IX саммит Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в саммите в качестве особого гостя.

Сначала было сделано совместное фото.

Саммит начался с чтения аятов из священного Корана.

Затем выступили генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран - D-8 Сейид Али-Мохаммад Мусеви и действующий председатель организации D-8, премьер-министр Пакистана Шахид Хаган Аббаси.

Премьер-министр Шахид Хаган Аббаси объявил о переходе председательства в организации D-8 от Пакистана к Турции.

Затем выступил новый председатель организации, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На IX саммите D-8 выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заключительной речью на IX саммите D-8.

Затем с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и глав государств и правительств других стран был подписан Меморандум о взаимопонимании между организацией D-8 и Исламским банком развития.

В пятницу визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию завершился.