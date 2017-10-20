Президент: «Валютные резервы Азербайджана равны его ВВП» - ОБНОВЛЕНО

2017-10-20 16:13 | www.apa.az | 3

«За короткий период наша страна прошла успешный путь развития. Начиная с 2004 года, наша экономика выросла больше, чем в 3 раза, было создано примерно 2 млн. рабочих мест. Уровень бедности снизился до 5%. Образованность населения составляет почти 100%».

Как сообщает АПА, об этом в Стамбуле во время выступления на IX саммите Организации экономического сотрудничества D-8 под девизом «Расширить возможности путем сотрудничества» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он сказал, что валютные резервы страны равны ее общему ВВП: «Внешний долг меньше ВВП на 20%. Успехи Азербайджана отмечают и международные организации. В отчете конкурентоспособности экономик Всемирного экономического форума в Давосе Азербайджан занял 35 место».

Президент отметил, что Азербайджан – инициатор и активный участник проектов международного масштаба: «Сегодня вместе с нашими партнерами мы реализуем проект «Южный газовый коридор». Это один из самых крупных инфраструктурных проектов в мире. Соглашение о газопроводе TANAP, который является основной частью Южного газового коридора, было подписано в 2012 году между Азербайджаном и Турцией в Стамбуле. Этот газопровод будет сдан в следующем году. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая в скором времени будет официально открыта, станет самым коротким путем между Европой и Азией. Азербайджан вкладывает большие инвестиции в создание транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Эти транспортные коридоры откроют новые возможности для экономического развития Евразии».