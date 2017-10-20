Президент Азербайджана: «Разрушающая мечети Армения никогда не сможет стать другом мусульманских государств»

2017-10-20 16:21 | www.apa.az | 4

«Армения на протяжении более 25 лет держит под оккупацией исторические земли Азербайджана – Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов. На этих территориях была проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. В 1992 году Армения совершила Ходжалинский геноцид. В результате этого военного преступления были убиты 613 азербайджанцев, в том числе 106 женщин и 63 ребенка. Тысячи людей пропали без вести и получили ранения. Совет Безопасности ООН принял в связи с конфликтом 4 резолюции».

Как сообщает АПА, об этом в Стамбуле во время выступления на IX саммите Организации экономического сотрудничества D-8 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что в этих резолюциях содержится требование незамедлительно и безоговорочно вывести армянские вооруженные подразделения с оккупированных территорий Азербайджана: «В то же время, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ и другие организации приняли подобного рода решения и резолюции. Однако страна-оккупант Армения игнорирует эти решения и продолжает совершать военные преступления в отношении гражданского населения Азербайджана.

В результате вооруженного нападения Армении на линии соприкосновения войск в апреле прошлого года погибли гражданские лица и военные. Сотни домов были разрушены. Азербайджан решительно пресек эту провокацию Армении, наша армия освободила от оккупации часть азербайджанских земель. Затем был восстановлен полностью разрушенный Арменией поселок Джоджуг Марджанлы. В этом поселке, который состоит из 150 домов, были построены школа, медпункт и мечеть. Построенная здесь мечеть похожа на разрушенную армянами Шушинскую мечеть.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Нагорный Карабах – исторически азербайджанская земля. По словам главы государства, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе резолюций СБ ООН и в рамках территориальной целостности Азербайджана: «Азербайджанское государство и народ никогда не позволят, чтобы на его исторических землях незаконно было создано второе армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не может быть и не будет предметом обсуждений».

Президент отметил, что Азербайджан особо чтит исламскую солидарность и вносит свой вклад в нее. И.Алиев напомнил, что 2017 год в Азербайджане объявлен годом «Исламской солидарности».

«Наряду с этим Азербайджан в этом году провел IV Игры исламской солидарности, в которых приняли участие около 3 тысяч спортсменов из 54 мусульманских стран. Мы ведем серьезную борьбу против одной из самых серьезных угроз в мире на сегодняшний день – исламофобией. Армения же, которая пытается выдавать себя за друга мусульманских стран, разрушила мечети и религиозные памятники в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Разрушающая мечети страна никогда не сможет стать другом мусульманских государств», - отметил И.Алиев.