Народного артиста будут лечить в Германии

2017-10-20 11:46 | www.oxu.az | 4

Народный артист, известный диктор Рафик Гусейнов будет доставлен в Германию для прохождения лечения.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила его супруга Сабина Гусейнова. По ее словам, народный артист будет проходить курс лечения в одной из клиник Дюссельдорфа.

«Мы уже полностью завершили оформление, получен ответ из клиники. На следующей неделе отправляемся в Германию. Надеюсь, что после лечения там проблемы в здоровье Рафика Гусейнова будут устранены. Нам уделяется внимание на самом высоком уровне. По поручению Мехрибан Алиевой министерство здравоохранения решило все вопросы», - рассказала она.

Сабина Гусейнова также добавила, что в настоящее время Рафик Гусейнов проходит курс лечения в реанимационном отделении Центральной больницы нефтяников.

Отметим, народный артист республики Рафик Гусейнов страдает онкологическим заболеванием. Он перенес несколько операций в Турции.

А.С.

