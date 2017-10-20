Названы основные риски для макроэкономической стабильности в Азербайджане

2017-10-20 16:22 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год. Согласно документу, снижение цен на сырую нефть, основной экспортный товар страны, оказывает непосредственное влияние на бюджет через налог на прибыль, выплачиваемый нефтяными компаниями, Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК).

Согласно расчетам, падение стоимости сырой нефти на мировом рынке на 5 долларов может снизить доходы бюджета Азербайджана на 62,5 млн. манатов. Изменение цен на сырую нефть также влияет на сводный бюджет через доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). Снижение цен на сырую нефть на 5 долларов может привести к сокращению доходов ГНФАР на 794 млн. манатов».

В документе говорится, что удешевление сырой нефти приведет к сокращению положительного сальдо торгового баланса и окажет непосредственное негативное влияние на платежный баланс: «Дефицит платежного баланса приведет к появлению рисков увеличения давления на курс валюты. С другой стороны, сокращение стратегических валютных резервов вследствие финансирования дефицита платежного баланса повлияет на международную платежеспособность страны, включая процентные ставки по обязательствам в иностранной валюте, что может увеличить бремя расходов государственного бюджета».