В Тбилиси состоялась презентация книги азербайджанского автора

2017-10-20 16:54 | www.apa.az | 4

В Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили (ТГУ) прошла презентация переведенной на грузинский язык книги доктора философии политических наук Азербайджана, доцента Рзы Талыбова под названием «Страны Азии в системе международных отношений».

Как сообщает грузинское бюро АПА, церемония была организована в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Выступивший на презентации проректор ТГУ Михаил Чхенкели назвал книгу Талыбова чрезвычайно интересной работой. По его словам, Тбилисский госуниверситет осуществляет тесное сотрудничество с посольством Азербайджана. Проректор выразил благодарность азербайджанскому диппредставительству за помощь в издании книги на грузинском языке.

В своей речи на мероприятии посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов отметил, что добрососедские отношения между двумя странами носят образцовый характер. По его словам, благодаря Гейдару Алиеву эти отношения были подняты на стратегический уровень. Дипломат выразил уверенность, что книга станет ценным источником информации для студентов.

Автор перевода книги с русского на грузинский язык Джабуки Кириам поздравив студентов с выходом книги в свет назвал ее издание значимым событием.

Отметим, работа Рзы Талыбова посвящена месту, роли и позиции в мировой политике таких стран как КНР, Япония, Малайзия и Вьетнам.