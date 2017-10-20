TÜRKSOY ile Anadolu Mektebi İşbirliğinde Aytmatov'un 90. yıldönümü Etkinlikleri Düzenlenecek

2017-10-20 18:14 | www.trend.az | 0

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, TÜRKSOY ile Anadolu Mektebi işbirliği kapsamında Türk Dünyasının değerlerinden Cengiz Aytmatov'un 90. doğum yıldönümüne ithafen etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında Aksaray'da düzenlenen "Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra" paneline katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin çok sayıda sanat ve bilim adamı ile öğrencilerin katıldığı panelde konuşan Kaseinov, Türk Dünyası edebiyatının genç nesillere aktarılmasına yönelik Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen okumaların genç nesiller için çok faydalı olduğuna olan inancını dile getirdi.

Panelde TÜRKSOY hakkında kısa bilgi veren Kaseinov, Aksaray'da TÜRKSOY Ressamlar Buluşması etkinliği düzenlendiğini ve dört bir yandan gelen Türk Dünyası Ressamlarının 10 gün boyunca belediye tarafından misafir edildiğini hatırlattı. Kaseinov, Aksaray’ın güzelliklerinin resmedildiği ve Aksaray'ı tanıtan bu resimlerin birçok yerde sergilendiğini vurguladı

TÜRKSOY olarak 2018 yılında 90. doğum yıldönümü kutlanacak ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a atfedilen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" etkinliğini Anadolu Mektebi ile birlikte düzenlemeyi planladıklarını belirten Kaseinov, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Tarık Buğra'nın yazdığı eserlerinde milli bilinci uyandırma gayretleriyle, sadece Türk halkının değil bütün Türk dünyasının hislerine tercüman bir edebiyat elçisi olduğunu söyledi.

Türk Dünyasında milli bilincin uyandırılmasının önemine dikkati çeken Saparbekuly, Kazakistan'ın Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in bu yıl yazdığı “Geleceğe Bakış: Milli Bilinç Şuurunun Modernizasyonu” isimli vizyon belgesinde de belirtildiği gibi, "halklarımızın genlerinde bulunan milli ruha sahip çıkılması ve zengin kültürel mirasımızı, geleneklerimizi yaşatarak bütün dünyaya açılmamız gerektiğini" dile getirdi. Bu hedeflere ulaşmak için okuyan bir gençliğe ve okuyan bir topluma sahip olmamız gerektiğinin altını çizen Büyükelçi, Anadolu Mektebine bu amaçla yaptığı faaliyetler nedeniyle teşekkürlerini iletti.