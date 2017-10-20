НСТР выдал лицензии для спутникового вещания одному каналу и 10 компаниям - для вещания IPTV

2017-10-20 17:00 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в НСТР, на заседании были рассмотрены обращения 11 юридических лиц в связи с выдачей лицензии для осуществления телерадиовещания.

На заседании было принято решение выдать лицензию ООО «Muz TV Azərbaycan» для осуществления спутникового вещания, и выдать лицензии ООО «AZTELEKOM», ООО Общественное объединение «Bakı Telefon Rabitəsi», ООО «CLİP TV», ООО «MetroNet», ООО «AzFiberNet», ООО «Rahat Telecom», ООО «FARAON – 1», ООО «Qafqaznet», ООО «Teleport», ООО «Netpoint» для осуществления вещания IPTV.