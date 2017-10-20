Вооруженное нападение на азербайджанцев в Грузии находится в центре внимания посольства – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-10-20 12:02 | www.oxu.az | 3

Вчера возле избирательного штаба в селе Гызылгаджылы Марнеульского района Грузии неизвестные нанесли огнестрельные ранения кандидату в члены районного муниципалитета от правящей партии «Грузинская мечта» по мажоритарным спискам Джейхуну Човдарову, его тестю Азаду Чобанову и другим жителям села – Вугару Байрамову, Анару Мамишову и Эльмару Гусейнову.

Как передает Oxu.Az, депутат от партии «Грузинская мечта» Руслан Гаджиев сообщил Modern.az, что в связи с произошедшим ведется расследование.

«В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование преступления, совершенного неизвестными. Устанавливаются причины произошедшего. По правде говоря, это было неожиданно. Состояние двух человек продолжает оставаться тяжелым. Врачи делают все, что в их силах».

Руслан Гаджиев сказал, что азербайджанская сторона держит этот вопрос под своим контролем:

«Министр иностранных дел Грузии, министр здравоохранения, депутаты парламента побывали в селе Гызылгаджылы. Посольство Азербайджана в Грузии тоже заинтересовалось произошедшим. Произошедшее находится в центре внимания посольства».

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Министерство внутренних дел Грузии распространило официальную информацию в связи с вооруженным нападением на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджылы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще троих человек, находившихся рядом с ним.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в информации говорится, что 19 октября неподалеку от избирательного штаба партии «Грузинская мечта» в селе Гызылгаджылы Марнеульского района неизвестные открыли огонь из автомата по 4 людям:

«Раненые были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. Угрозы для их жизни нет. В настоящее время ведется следствие по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью».

Согласно информации, после инцидента министр внутренних дел Георги Мгебришвили побывал на месте произошедшего, ознакомился с деталями следствия и поинтересовался состоянием раненых.

В марнеульской больнице сообщили, что состояние раненых оценивается как стабильное, и нет необходимости отвозить их больницу Тбилиси. Побывавший минувшей ночью в больнице министр здравоохранения Давид Сергеенко сообщил, что во время инцидента еще один человек получил ранение. В настоящее время эксперты-криминалисты проводят следственные мероприятия.

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В селе Гызылгаджылы Марнеульского района Грузии, где компактно проживают представители азербайджанской общины, расстрелян кандидат в депутаты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел 19 октября в вечерние часы.

Человеком, получившим ранение, оказался выдвинутый партией «Грузинская мечта-Демократическая Грузия» в члены районного муниципалитета по мажоритарным спискам Джейхун Човдаров.

Инцидент произошел перед зданием предвыборной кампании партии в селе Гызылхгаджылы.

Известно, что друзья Д.Човдарова Анар Мамишов, Вугар Байрамов и его тесть Азад Чобанов также получили пулевые ранения.

О том, кто совершил нападение не сообщается. Раненые были срочно доставлены в больницу. Информации об их состоянии не поступало.

МВД Грузии ведет следствие по данному факту.

С.Б.

