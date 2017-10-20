Видео котенка с человеческой головой вызвало широкий резонанс в Интернете

2017-10-20 12:05 | www.oxu.az | 4

Сотрудники правоохранительных органов в Малайзии были вынуждены обратиться к общественности с весьма странным официальным заявлением.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на esoreiter.ru, местные полицейские отрицают существование котенка с человеческой головой, который якобы был обнаружен здесь недавно (esoreiter.ru).

Представленная ниже видеозапись с молниеносной скоростью разлетелась по Всемирной паутине, собрав тысячи комментариев. Скептики, конечно же, считают, что речь идет о диковинной и чрезмерно реалистичной игрушке, однако нашлось и немало комментаторов, поверивших в реальность удивительной химеры. Неизвестный индивидуум, выложивший этот ролик в Сеть, подписал под ним, что неизвестное науке существо, похожее на животное семейства кошачьих с головой ребенка, было обнаружено в малазийской части полуострова Малакка. Якобы кто-то наткнулся на него на границе штата Паханг и позвонил специалистам, которые увезли загадочную тварь с собой в неизвестном направлении.

Глава государственной полиции Малайзии после такой шумихи в Интернете сообщил, что это искусная мистификация, и никакого розового клыкастого существа, являющегося гибридом кота и человека, никогда не существовало в природе. Блюстители закона убеждены, что это чья-то ручная поделка. Впрочем, откуда им знать о тайной деятельности ученых в стране, если таковая имеется? Многие малазийские пользователи Интернета по-прежнему убеждены, что это жуткий мутант, выращенный в некоей сверхсекретной лаборатории. Отсюда, мол, и поспешность в его изъятии. Ведь обычно неизвестные науке существа, попадающиеся в природе, те же мутанты, никого не интересуют, а потому до ученых, представителей властных структур еще попробуй достучаться. А тут… странная поспешность и таинственность. Более того, подозрительная настойчивость полиции замять шумиху возле этого загадочного существа…

Н.О.