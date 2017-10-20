Avropa Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

2017-10-20 22:16 | www.apa.az | 3
UEFA Avropa Liqasında həftənin rəmzi komandasını açıqlanıb. Apasport.az xəbər verir ki, qurumun rəsmi saytından açıqlanan ən yaxşı 11-likdə aşağıdakı futbolçuların adları yer alıb.
Qapıçı: Yannis Anestis (AEK)
Müdafiəçilər: Dmitri Şomko ("Astana"), Bayram Yaşaniça ("Skenderbeu"), Kosmin Moçi ("Ludoqorets"), Alberto De la Belya ("Real Sosyedad")
Yarımmüdafiəçilər: Yosip İliçiç ("Atalanta"), Xabi Prieto ("Real Sosyedad"), Sergey Milinkoviç-Saviç ("Latsio"), Emiliano Riqoni ("Zenit")
Hücumçular: Junior Kabananqa ("Astana"), Villian Xose ("Real Sosyedad")