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Avropa Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlanıb

2017-10-20 22:16 | www.apa.az | 3

UEFA Avropa Liqasında həftənin rəmzi komandasını açıqlanıb. Apasport.az xəbər verir ki, qurumun rəsmi saytından açıqlanan ən yaxşı 11-likdə aşağıdakı futbolçuların adları yer alıb.

Qapıçı: Yannis Anestis (AEK)

Müdafiəçilər: Dmitri Şomko ("Astana"), Bayram Yaşaniça ("Skenderbeu"), Kosmin Moçi ("Ludoqorets"), Alberto De la Belya ("Real Sosyedad")

Yarımmüdafiəçilər: Yosip İliçiç ("Atalanta"), Xabi Prieto ("Real Sosyedad"), Sergey Milinkoviç-Saviç ("Latsio"), Emiliano Riqoni ("Zenit")

Hücumçular: Junior Kabananqa ("Astana"), Villian Xose ("Real Sosyedad")

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