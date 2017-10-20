Посол Австрии: «Никто не может принудить Азербайджан и Армению к какому-либо варианту урегулирования»

2017-10-20 17:15 | www.apa.az | 3

«У наших отношений 25-летняя история. Мы были в Азербайджане до открытия посольства. С 2003-2004 года у нас налажены хорошие отношения с Институтом языков. Мы продолжили сотрудничать в научной сфере, а затем эти отношения коснулись экономики и, естественно, расширились в сфере диверсификации энергии, которая является стратегией ЕС. Мы прибыли сюда в связи с проектом «Nabucco». К сожалению, этот проект не был реализован. Однако я думаю, что этот проект стал одной из основных причин, по которой мы открыли в Азербайджане посольство».

Об этом в интервью АПА заявил посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех.

По его словам, между двумя странами существуют хорошие и стабильные отношения.

В ответ на вопрос о том, какие шаги предприняла Австрия за первые 9 месяцев председательства в ОБСЕ в связи урегулированием нагорно-карабахского конфликта, посол ответил:

«Председательство ставит перед страной ряд задач. Также не стоит забывать, что предпринять какие-либо действия без согласия всех стран невозможно, решения принимаются на основе консенсуса. Поэтому главным образом приходится искать пути решения посредством компромисса. Основная обязанность страны-председателя заключается в посредничестве с целью привести страны к достижению договоренности. Мы достигли прогресса по ряду направлений, по определенным направлениям такого прогресса добиться не удалось. Нагорно-карабахским конфликтом занимается МГ ОБСЕ. Недавно ее представители посетили регион. На столе переговоров есть определенные варианты урегулирования, однако никто не может принудить страны к их принятию. В период председательства мы стремимся облегчить работу, осуществлять посредничество, предлагать пути урегулирования. Это – основная задача сопредседательства. Больше этого сделать невозможно. Страна-сопредседатель не может указывать ОБСЕ как действовать».

Коснувшись деятельности МГ ОБСЕ, дипломат сказал, что важно привлечь людей к переговорам:



«Есть предложения Минской группы. На столе переговоров имеются сотни предложений. Однако обе страны должны сесть за стол переговоров и согласовать пути реализации этих предложений. Никто не может принудить страны к тому, чего они не хотят. Конечно же, дипломатический путь очень важен для привлечения людей к переговорам. Надеюсь, что они добьются некоторых маленьких результатов, приблизятся к урегулированию».



На вопрос «Во второй половине следующего года Австрия будет председательствовать в ЕС. Как Вы, в целом, оцениваете переговоры между ЕС и Азербайджаном? Что Вы планируется сделать для еще большего укрепления этих связей?» А. Вех ответил так:



«Для начала этих переговоров мы, как и другие страны-члены, высказали свое мнение. Я думаю, что переговоры продвигаются позитивно. Соглашение будет всесторонним. Мы хотим, чтобы там были охвачены и другие вопросы. Насколько я знаю, кроме торговли и энергетики в это соглашение включены вопросы социальной безопасности, стандартов окружающей среды, прав человека и др.».