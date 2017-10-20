Школьник-грабитель отпущен на свободу

2017-10-20 12:12 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Рзагулу Аллахгулиева, обвиняемого в краже и грабеже.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Тамиллы Насруллаевой обвиняемому был зачитан приговор.

Решением суда в отношении Р.Аллахгулиева было назначено условное наказание. Его отпустили на свободу в зале суда.

Напомним, что прокурор Сабир Абдинов просил для Р. Аллахгулиева наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, что жительница столицы Саадет Эминова сняла деньги в одном из банкоматов на территории Насиминского района и направлялась домой, в тот момент улице С. Вургуна неизвестный применил силу в отношении женщины, забрав у нее сумку, в которой были 682 маната, мобильной телефон стоимостью в 300 манатов. После этого вор попытался бежать.

Согласно распространенной министерством внутренних дел информации, услышав крики пострадавшей, находившийся на службе неподалеку от места происшествия сотрудник Насиминского районного управления охраны Шакир Гасанов начал преследовать похитителя сумки женщины.

Благодаря оперативности сотрудников полиции совершивший преступление был задержан в нескольких сотнях метрах от места происшествия и с вещественными доказательствами был доставлен в близлежащее отделение полиции. В результате проведенного в отделении расследования выяснилось, что совершивший преступление и попытку бегства - житель Хызинского района Рзагулу Аллахгулиев. В своих показаниях он признался, что совершил грабеж.

Также отметим, что Р. Аллахгулиев - ученик 11 класса.

Э.А.

