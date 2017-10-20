Посол: «За 25-летний период наших дипломатических связей 7 тысяч азербайджанцев получили образование в США»

2017-10-20 17:26 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом на проходящей в Баку выставке «Образование в Америке» («U.S. Education») заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Посол сказал, что на выставке образования принимают участие представители 11 учебных заведений, представляющих различные области США: «Цель выставки - показать азербайджанцам, как можно получить образование в Соединенных Штатах и помочь им в этом. Получая образование в США в сферах искусства, иностранных языков и технологии, студенты смогут внести вклад в развитие своих стран».