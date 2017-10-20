В этом учебном году в Азербайджане один абитуриент сможет сдавать приемный экзамен по двум группам специальностей

2017-10-20 18:14 | www.apa.az | 3
В этом учебном году запланировано внесение изменений в правила приема в вузы.
Как сообщает западное бюро АПА, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде отметила, что окончившие XI класс в текущем учебном году абитуриенты смогут принять участие во вступительных экзаменах 2 раза.
По ее словам, в прошлом году это касалось только одной группы: «То есть, сдавший экзамен по одной группе специальностей абитуриент в июле сдавал второй экзамен по той же группе специальностей.
В следующем же году абитуриенты смогут сдавать экзамен по двум группам специальностей. По их желанию они смогут сдавать экзамены и по одной группе специальностей и по разным».