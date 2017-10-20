Азербайджан и ЕБРР подписали кредитное соглашение на 500 млн. долларов по TANAP

2017-10-20 18:32 | www.apa.az | 2

ЗАО «Южный газовый коридор» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о выделении кредита на сумму 500 миллионов долларов под проект строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Как сообщает АПА-Экономикс, информацию об этом распространило Министерство финансов Азербайджана. Соглашение подписали генеральный директор ЗАО Афган Исаев и директор ЕБРР по энергетике и природным ресурсам в России, на Кавказе и Центральной Азии Аида Ситдикова. Гарантийное соглашение по кредиту подписали министр финансов Самир Шарифов и Аида Ситдикова.

Кредит для TANAP Совет директоров ЕБРР одобрил 18 октября 2017 года. Кредит предоставляется сроком на 18 лет.

Министр финансов Самир Шарифов на церемонии подписания отметил, что поддержка Южного газового коридора со стороны таких ведущих финансовых организаций, как ЕБРР, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и других, является проявлением доверия и веры в этот глобальный энергетический проект. Он подчеркнул, что проект «Южный газовый коридор» играет особую роль не только для безопасности Азербайджана, но и для всей Европы и региона.

По словам генерального директора ЗАО Афгана Исаева, уже привлечены 7,8 миллиарда долларов или 66% от необходимых для реализации проекта 11,8 миллиарда долларов. По его словам, с начала года из этой суммы в проект уже инвестировано 1,9 миллиарда долларов. Кроме того, добавил он, работы в рамках разработки второй стадии газоконденсатного месторождения Шахдениз, газ с которого и будет использоваться для проекта, завершены на 96%, работы по строительству TANAP - на 82%, а по Трансадриатическому трубопроводу - на 53%.

Напомним, что проект «Южный газовый коридор», представляющий большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза, предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз. Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Общая протяженность TAP составляет 878 км. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд. Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).