Банда азербайджанцев ограбила петербургских ювелиров

2017-10-20 12:30 | www.oxu.az | 3

Правоохранители Петербурга задержали банду грабителей ювелирных магазинов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ФБА "Экономика сегодня", четверых злоумышленников задержали накануне днем.

В числе преступников - двое нелегально проживающих в Северной столице граждан Азербайджана.

Бандиты подозреваются в совершении нападения на ювелирный магазин "585 Gold" на проспекте Ветеранов, из которого, угрожая пистолетами продавцам и разбив здесь витрины, они украли два паллета с ювелирными изделиями. Задержан также водитель автомобиля преступников.

Напомним, что ранее была задержана еще одна подобная банда, попытавшаяся ограбить магазин той же ювелирный сети "585" - именно на улице Ленсовета в Петербурге.

Н.О.