Азербайджан и Украина создадут совместное фармацевтическое предприятие (версия 2)

2017-10-20 20:35 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Украина создадут совместное предприятие в сфере фармацевтики. Это предусмотрено меморандумом, подписанным в пятницу в ходе азербайджано-украинской бизнес-встречи.



Меморандум был подписан между Азербайджанской инвестиционной компанией и акционерным обществом "Индар".

Согласно документу, на территории Пираллахинского промышленного парка на площади в три гектара будет создано совместное фармацевтическое предприятие по производству инфузионных и инъекционных растворов.

Как сообщил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, строительство предприятия начнется в следующем году.



"Стоимость проекта составляет 17 миллионов долларов. Строительство начнется в следующем году и продолжится два года. Предприятие позволит создать около 350 рабочих мест", - сообщил министр.

(Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)