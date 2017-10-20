В Баку на бродячих собак будут вешать бирки

2017-10-20 18:45 | www.apa.az | 4

Управление по борьбе с бездомными животными ИВ города Баку начнет биркование (нумерацию) бездомных животных.

Как сообщил АПА руководитель структуры Мубариз Гусейнов, старт процессу будет дан со следующей недели.

По его словам, первоначально будут бирковаться 10-15 собак в день и 100-150 в месяц.

«На бирках будут указаны цифры, что будет означать, что собаки отловлены сотрудниками управления, им сделаны прививки и проведена вакцинация против бешенства, они кастрированы, пронумерованы и выпущены в естественную среду обитания. До сегодняшнего дня биркование бездомных животных не проводилось. Собаки просто отлавливались, осуществлялась стерилизация против бешенства и опасных болезней, а после этого они отпускались в естественную среду обитания. Это в свою очередь приводило к тому, что их приходилось заново отлавливать. Однако сейчас после биркования животные будут нумероваться и необходимость в их повторном отлове отпадет. Сегодня в приюте в Балаханы находятся 600-700 собак», - сказал он.

М.Гусейнов отметил, что в течение дня отлавливают примерно 15-20, в некоторых случаях – до 30 собак. По его словам, большинство обращений в связи с бездомными собаками поступают из пригородных поселков, Сабаильского, Бинагадинского районов и дачных массивов.



Начальник управления подчеркнул, что отлавливание бездомных животных с разных территорий осуществляется только на основании письменного обращения граждан или обращения на функционирующую в течение 24 часов службу 565-09-26 / 27: «В настоящее время в управлении есть три машины специального назначения, которые в течение дня контролируют ситуацию в городе. До конца года планируется обезвреживание всех бездомных собак в городе Баку. Сегодня люди боятся собак. Но они должны знать, что большинству собак в городе сделаны вакцины против бешенства».



Начальник управления дополнил, что в борьбе с бездомными животными им помогает общественное объединение «IDEA». По его словам, в течение месяца пойманные управлением на разных территориях собаки были переданы в Центр спасения и содержания бездомных животных общественного объединения «IDEA».