Проверена боеготовность новых зенитно-ракетных систем ВС Азербайджана

2017-10-20 18:53 | www.apa.az | 4

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новой N-ой воинской части Войск противовоздушной обороны Азербайджана, ознакомились с созданными для военных условиями.

Как сообщили АПА в Минобороны, руководство министерства осмотрело штаб воинской части, казарму, столовую, медпункт, плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные объекты.

Затем министр обороны посетил пункт управления, поинтересовался многофункциональными радиолокационными станциями, стрелковыми установками и назначением, составом, а также тактико-техническими характеристиками других боевых средств.

Министру обороны было доложено, что находящиеся в распоряжении воинской части самые современные виды оружия и боевой техники позволяют обнаружить аэродинамические цели и баллистические ракеты, все виды воздушных целей, определить параметры полетов и уничтожить их в условиях всевозможных помех.

Затем была проверена боеготовность новых зенитно-ракетных систем.

Боеготовность личного состава, продемонстрировавшего профессионализм и умение, была высоко оценена. Министр обороны дал соответствующие поручения командованию ВВС.