Самед Сеидов обвинил Совет Европы

2017-10-20 12:40 | www.oxu.az | 4

«В отличие от других сессий ПАСЕ последняя прошла не так уж и легко для нас. Не только в связи с документом об Азербайджане».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на заседании Милли Меджлиса, говоря о последней сессии ПАСЕ, заявил глава делегации Азербайджана в организации Самед Сеидов.

С. Сеидов отметил, что вопрос в связи с Азербайджаном обсуждался не только на сессии, но и в комитетах и политических партиях:

«В чем причина этого, что стоит за этим для нас все еще остается неясным. Сегодня внутри Совета Европы сложилась такая тенденция – они выбирают своей целью какую-то страну, решая тем самым свои проблемы».

Н.О.

