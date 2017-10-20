Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Шовкет Алекперовой

2017-10-20 12:46 | www.oxu.az | 4

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения выдающейся певицы, народной артистки Шовкет Алекперовой.

Как сообщает Oxu.Az, Шовкет Фейзулла гызы Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку.

Была третьим ребёнком в рабочей семье из шести детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать – профессиональной таристкой. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче.

В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали композитор Узеир Гаджибеков и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения ею композиции «Карабах шикестеси» Гаджибеков принял Алекперову в новосозданный Азербайджанский государственный хор, в котором она и начала профессиональную карьеру певицы. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгули Сарабский.

В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни, нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года она работала в Азербайджанской государственной филармонии. К 1950-м годам Алекперова была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В её репертуаре, наряду с песнями на азербайджанском, имелись песни на персидском, арабском и турецком языках.

За свою творческую карьеру Алекперова посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке.

Легендарная певица скончалась 7 февраля 1993 года.

A.C.

