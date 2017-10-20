В Баку представили несколько видов древнего блюда национальной кухни фисинджан (ФОТО)

2017-10-20 20:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в ресторане "Сярин" состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню кулинарии, организованное Центром национальной кулинарии и Ассоциацией национальной кулинарии Азербайджана, сообщает Trend Life.

Вечер начался с выступления ритм-группы "Натиг" (руководитель - заслуженный артист Азербайджана Натиг Ширинов). Музыкальный коллектив покорил гостей вечера виртуозным выступлением.

Президент ассоциации, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Таир Амирасланов отметил, что цель мероприятия – рассказать о кулинарных традициях нашей страны, раскрыть некоторые секреты приготовления полезного и древнего блюда – фисинджан.

Отметим, что азербайджанские повара не раз представляли блюдо фисинджан за рубежом на кулинарных фестивалях и мероприятиях, посвященных азербайджанской национальной кухне. В 2012 году в передаче "Mutfağım" турецкого телеканале Kanal D был показан процесс приготовления блюда фисинджан. В том же году в одном из выпусков российской телепередачи "Планета вкусов" также было рассказано о рецепте приготовления данного блюда.

В рамках мероприятия было приготовлено и представлено несколько видов блюда азербайджанской кухни фисинджан.

Отметим, что существуют несколько видов фисинджана, традиционно блюдо готовится из курицы или баранины и говядины, добавляют грецкие орехи, соус из алычи, репчатый лук, специи. Фисинджан подается к плову.

Наряду с различными видами фисинджана на мероприятии были также представлены блюда турецкой, узбекской и китайской кухни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)