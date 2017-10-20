Названы виды заданий, которые будут применены через 2 года на выпускных экзаменах для XI классов

2017-10-20 18:58 | www.apa.az | 6

В 2019 году выпускники XI классов будут сдавать выпускные экзамены по новой модели.



Как сообщает западное бюро АПА, председатель Совета Директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде сказала, что новая экзаменационная модель станет известна выпускникам 2019 года, потому что они сдали выпускные экзамены в той же форме в IX классе: «Во время окончания XI класса на выпускных экзаменах им будут представлены задания открытого типа, работа с текстом, соответствующие задания по вопросам и предметам. По каждому предмету можно будет набрать 100 баллов. Набранный здесь максимальный балл по трем предметам 300 станет их первым результатом, который выпускники смогут использовать для участия в конкурсе по приему в высшие учебные заведения».

Аббасзаде отметила, что есть определенное беспокойство относительно того, какие задания будут включены в новую экзаменационную модель, каким образом будет проводиться оценивание. Председатель совета пояснила, что в этом году будут проводиться тестовые экзамены как для XI , так и для Х классов.

«Ежегодно при проведении тестовых экзаменов для абитуриентов XI классов 30 процентов их участников - это ученики Х классов, желающие заранее за год проверить свои знания. В этом году тестовые экзамены для Х классов будут проводиться отдельно. Во время их проведения предусмотрены новые виды заданий в рамках программы Х класса. Тем самым они смогут приблизительно ознакомиться с форматом будущих экзаменов, формой заданий», - сказала она.