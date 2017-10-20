Кубив: «Позитив во взаимоотношениях Киева и Баку не нравится определённым силам не только вне, но и внутри Украины»

2017-10-20 19:19 | www.apa.az | 4

«Позитив во взаимоотношениях Киева и Баку нравится далеко не всем».

Как сообщает АПА, об этом в Баку заявил первый заместитель премьер-министра Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он отметил, что, указанный позитив во взаимоотношениях Киева и Баку нравится далеко не всем. Соответственно, определённые силы не только вне, но и внутри Украины хотят навредить президенту Украины П.Порошенко, который проводит последовательную политику по отношению к Азербайджану. Подтверждением этому является голосование некоторых членов делегации Верховной Рады Украины (далее ВРУ) в ПА СЕ по Азербайджану.



Первый заместитель премьер-министра Украины подчеркнул, что эта тема получила широкую огласку в азербайджанских СМИ, в том числе, некоторые СМИ подают информацию в неверном отображении, следует внести некоторую ясность.

Отметим, на последней сессии ПАСЕ часть украинских депутатов проголосовала за резолюцию против Азербайджана, некоторые воздержались.