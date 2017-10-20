Огтай Асадов: Мы обсудим, оставаться в Совете Европы или нет

2017-10-20 12:53 | www.oxu.az | 4

«На сессии ПАСЕ депутаты правящей партии Украины не проголосовали за антиазербайджанскую резолюцию, но сохранили нейтралитет. По-моему, это неправильный шаг».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал спикер Огтай Асадов.

Он заявил, что более 10 тыс. решений Европейского суда не исполняются:

«Но Азербайджан выполняет все решения, платит штрафы. Словно играют в лотерею, из всех стран выбирая целью Азербайджан. Если это произойдет, мы обсудим, оставаться нам в Совете Европы или нет».

Н.О.

