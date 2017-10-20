Эрдоган: В D-8 надо принять новых участников

2017-10-20 13:00 | www.oxu.az | 4

«Имеется необходимость в принятии новых участников в нашу организацию».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе выступления на Саммите D-8.

«Нам надо привлечь новых участников в свои ряды. Если будем торговать в национальной и местной валюте, наши страны от этого только выиграют. Мы должны объединить наши центробанки, чтобы создать центр обмена», - отметил Эрдоган.

Отметим, что в Стамбуле стартовал саммит D-8, в котором принимают участие в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев находится с визитом в Стамбуле по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана для участия в саммите D-8 в качестве специального гостя.

Напомним, что в D-8 входят Турция, Иран, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Бангладеш, Египет и Нигерия.

Н.О.

