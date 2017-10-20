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В Бразилии подросток открыл стрельбу в школе

2017-10-20 21:03 | www.trend.az | 3

Подросток начал стрельбу в школе в бразильском городе Гояния, погибли по меньшей мере два ребенка, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на новостной портал Infobae.

Семь школьников получили ранения.

По данным местных СМИ, стрельбу открыл 13-летний школьник из оружия своих родителей, работающих в военной полиции.

На место происшествия прибыли стражи порядка, школьника задержали.

По словам полковника военной полиции Анесио Барбосы, подросток "страдал от издевательств" других детей. Точная причина поступка школьника не называется.

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