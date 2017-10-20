Один из раненных в Грузии в результате вооруженного инцидента азербайджанцев подключен к аппарату искусственного дыхания

2017-10-20 19:42 | www.apa.az | 3

Двое из раненных в результате вооруженного инцидента, произошедшего прошлой ночью в Марнеульском районе Грузии, отпущены домой.

Как передает местное бюро АПА, состояние Джейхуна Човдарова, который является кандидатом в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района от партии «Грузинская мечта», остается тяжелым. Он подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние других пострадавших оценивается как стабильное.

На проведенном в больнице консилиуме было принято решение о том, что переводить пациентов в другую клинику необходимости нет.

Напомним, минувшей ночью неизвестные совершили вооруженное нападение на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще 4 человек.



По факту ведется следствие.