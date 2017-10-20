Завтра будет туманно

2017-10-20 13:10 | www.oxu.az | 3

21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15°, днем 18-22°, в Баку ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.



Атмосферное давление понизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-50%.



Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в ближайшие 2 дня слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.



В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.



Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 19-24°, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.

Э.А.

