Завтра будет туманно

2017-10-20 13:10 | www.oxu.az | 3
21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.
Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15°, днем 18-22°, в Баку ночью 13-15°, днем 19-21° тепла.
Атмосферное давление понизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 45-50%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в ближайшие 2 дня слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 19-24°, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.