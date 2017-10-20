Друг семьи похитил у легендарного актера 28 миллионов

2017-10-20 13:20 | www.oxu.az | 3

Известный советский и российский актёр Владимир Этуш стал жертвой мошенника. Как сообщают СМИ, народный артист и его супруга Елена доверили свои сбережения в размере 28 миллионов рублей (828 800 AZN) экс-председателю Национального банка Республики Абхазия Дауру Барганджия, которого считали другом семьи.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источников pasmi.ru, преступление произошло ещё в декабре 2013 года. Когда Этуш попросил Барганджию вернуть якобы размещённые в швейцарском банке средства, тот ответил отказом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). На данный момент ни сам артист, ни СКР не комментировали ситуацию.

A.C.

