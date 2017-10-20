Число погибших при двух взрывах в Афганистане приблизилось к 60 (Обновлено) (версия 2)

2017-10-20 21:09 | www.trend.az | 4

21:08 (GMT+4) Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане возросло до 59 человек, 55 получили ранения, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что 30 человек погибли и 20 были ранены при взрыве в Кабуле, еще десять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в провинции Гур.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва. Среди жертв есть женщины и дети. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв.

Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в мечети афганской провинции Гур.

19:14 (GMT+4) Взрыв произошел в мечети в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, в результате взрыва погибли 30 человек, еще 20 получили ранения, среди жертв есть женщины и дети.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на очевидцев, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.

Второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.

Ответственность за теракты пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".