Число жертв теракта в Сомали достигло 358 человек

2017-10-21 00:16 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате происшедшего 14 октября взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали, Могадишо, составило 358 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter министр информации страны Абдирахман Осман.

"Последние данные о числе пострадавших: 358 погибли, 228 ранены, 56 человек пропали без вести. Из числа раненых 122 человек отправлены самолетами в Турцию, Судан и Кению".

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Власти страны обвиняют в происшедшем связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.