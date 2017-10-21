Проверена боеготовность новых зенитно-ракетных систем – ФОТО

2017-10-21 00:52 | www.oxu.az | 3

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав Министерства Обороны, приняв участие в открытии новой воинской части войск Противовоздушной обороны (ПВО), ознакомились с созданными условиями для военнослужащих.

Как передает Oxu.Az, руководство Министерства Обороны осмотрело штаб, солдатскую казарму, столовую, медицинский пункт, плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные объекты воинской части.

Затем Министр обороны, побывав в пункте боевого управления, поинтересовался предназначением и тактико-техническими характеристиками установленных многоцелевых радиолокационных станций, пусковых установок и других боевых средств.

Министру обороны было доложено, что находящееся в распоряжении воинской части самое современное вооружение и военная техника способны обнаружить, определить параметры полета и в сложной помеховой обстановке уничтожить аэродинамические цели и баллистические ракеты, а также все виды других воздушных целей.

Высоко оценив боевую готовность личного состава, продемонстрировавшего профессиональное умение и знание, Министр обороны дал соответствующие указания командованию ВВС.

С.Б.

