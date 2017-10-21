69 человек погибли при атаке на две мечети в Афганистане - ОБНОВЛЕНО-1

2017-10-21 01:34 | www.apa.az | 4

До 69 человек увеличилось число жертв взрывов, устроенных в пятницу вечером в двух шиитских мечетях в разных районах Афганистана, более 100 человек пострадали.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, во время вечерней молитвы прогремели взрывы в Кабуле и Чагчаране, административном центре провинции Гор в центральной части страны.

В столице атаке террористов подверглась мечеть Имама Замана. Смертник вошел в молельный дом и взорвал себя, когда люди собрались там на молитву. По данным МВД страны, погибли 39 человек, в том числе женщины и дети. Месяц назад эта мечеть уже становилась объектом нападения, тогда погибли 28 человек.

Второй взрыв прогремел в шиитской мечети в провинции Гор. По последним данным, там погибли 30 человек. В МВД подтвердили, что там так же действовал смертник.

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21:22

Число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане возросло до 59 человек, 55 получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД.

Ранее сообщалось, что 30 человек погибли и 20 были ранены при взрыве в Кабуле, еще десять человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в провинции Гур.

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20:17

Число погибших при взрыве в мечети в столице Афганистана возросло до 30 человек, более 20 получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, среди жертв есть женщины и дети.

Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в мечети.

Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.