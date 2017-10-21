Азербайджан и Литва обсудили двустронние отношения

2017-10-21 01:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в пятницу принял делегацию во главе с заместителем председателя Сейма Литвы Иреной Шиаулиене.

На встрече было обсуждено сотрудничество стран в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Халаф Халафов отметил, что очередное заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Литвы, которое состоится 26-27 октября в Вильнюсе способствует развитию экономических связей между странами.

До гостей также была донесена информация об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, захватнической политике Армении против Азербайджана и деструктивной политики официального Еревана в данном вопросе.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.