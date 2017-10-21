Состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции

2017-10-21 02:03 | www.apa.az | 4

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы двух государств обсудили "перспективы проведения очередной, седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября". "Затронуты практические вопросы дальнейшей координации усилий по урегулированию ситуации в Сирии", - добавили в пресс-службе.

Стороны также выразили удовлетворение развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям.