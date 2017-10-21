69 человек погибли при атаке на мечети в Афганистане – ОБНОВЛЕНО

2017-10-21 02:09 | www.oxu.az | 4
До 69 человек увеличилось число жертв взрывов, устроенных в пятницу вечером в двух шиитских мечетях в разных районах Афганистана, более 100 человек пострадали.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, во время вечерней молитвы прогремели взрывы в Кабуле и Чагчаране, административном центре провинции Гор в центральной части страны.
В столице атаке террористов подверглась мечеть Имама Замана. Смертник вошел в молельный дом и взорвал себя, когда люди собрались там на молитву. По данным МВД страны, погибли 39 человек, в том числе женщины и дети. Месяц назад эта мечеть уже становилась объектом нападения, тогда погибли 28 человек.
Второй взрыв прогремел в шиитской мечети в провинции Гор. По последним данным, там погибли 30 человек. В МВД подтвердили, что там так же действовал смертник.
18:52
В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв в мечети, сообщает Оxu.Az со ссылкой на телеканал Tolo News.
Согласно информации, смертник подорвал себя в мечети имама Замана.
За взрывом последовала стрельба.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из местных вооруженных группировок.
Н.Г.