69 человек погибли при атаке на мечети в Афганистане – ОБНОВЛЕНО

2017-10-21 02:09 | www.oxu.az | 4

До 69 человек увеличилось число жертв взрывов, устроенных в пятницу вечером в двух шиитских мечетях в разных районах Афганистана, более 100 человек пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, во время вечерней молитвы прогремели взрывы в Кабуле и Чагчаране, административном центре провинции Гор в центральной части страны.

В столице атаке террористов подверглась мечеть Имама Замана. Смертник вошел в молельный дом и взорвал себя, когда люди собрались там на молитву. По данным МВД страны, погибли 39 человек, в том числе женщины и дети. Месяц назад эта мечеть уже становилась объектом нападения, тогда погибли 28 человек.

Второй взрыв прогремел в шиитской мечети в провинции Гор. По последним данным, там погибли 30 человек. В МВД подтвердили, что там так же действовал смертник.

18:52

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв в мечети, сообщает Оxu.Az со ссылкой на телеканал Tolo News.

Согласно информации, смертник подорвал себя в мечети имама Замана.

За взрывом последовала стрельба.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из местных вооруженных группировок.

Н.Г.