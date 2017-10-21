В Египте в столкновении с террористами погибли 30 спецназовцев - ОБНОВЛЕНО-1

2017-10-21 02:26 | www.apa.az | 4

Число бойцов египетского спецназа, погибших в пятницу в результате столкновения с террористами под Каиром, возросло до 30.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 16 погибших и около 15 раненых.

Полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира. Террористы были причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте.

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Число офицеров египетского спецназа, погибших в пятницу в результате столкновения с террористами в районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира, возросло до 16 человек, еще до 15 полицейских получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, сообщается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки. Полицейские были обстреляны, в том числе, из тяжелого оружия.

В настоящее время боестолкновение продолжается.

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В результате столкновения с террористами в районе эль-Вахат в окрестностях Каира погибли 14 офицеров египетской полиции, восемь получили ранения.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки.

В настоящее время район оцеплен, силы безопасности используют вертолеты, чтобы уничтожить преступников.